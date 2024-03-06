Как надолго вывести проволочника с огорода: мнение бывалых дачников

Для начала нужна качественная прополка, чтобы в огороде не осталось сорняков. Именно в них живут личинки проволочника.

Весной под перекопку почвы нужно рассыпать горчичный жмых. Проволочник не выносит его запаха.

Не любит вредитель и аромат фацелии, поэтому посадка сидерата позволяет ликвидировать проволочника.

Можно также использовать ловушки. Для этого картофелину разрезают на части и прикапывают в землю, а через несколько дней убирают вместе с личинками проволочника.