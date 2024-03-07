Обычная девушка и трансгендер: по каким признакам их отличать

Наиболее существенное отличие – кадык. Его наличие четко указывает на принадлежность к мужскому полу, независимо от внешнего вида.
Правда, современная хирургия помогает избавиться от кадыка.
Можно изменить даже голос, для этого делают операции и принимают гормональные препараты.
Однако истинный тембр проявляется при рефлекторных звуках, например, когда человек смеется от щекотки или вскрикивает от неожиданности.
Признаком трансгендера считается и размер груди, несоразмерный остальным частям тела.
Еще можно обратить внимание на строение скелета: у мужчин более угловатые суставы.
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