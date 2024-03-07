Дрожжевая подкормка в разы увеличивает урожай на огороде

Если выдержать черенки в дрожжевом растворе, корнеобразование у них произойдет на 10-12 дней быстрее.

Семена, замоченные в таком составе, прорастут намного раньше и дадут более сильные ростки, чем обычно.

Для приготовления дрожжевого раствора нужно растворить 1 г сухих дрожжей в 1 л теплой воды с добавлением 1 ч. л. сахара.

Смесь настаивают 2-3 часа, добавляют 5 л воды и после этого используют для полива растений, но только в теплую погоду.

Такой состав лучше применять весной, когда нужно стимулировать рост растений, а также летом для ускорения плодообразования.