Дрожжевая подкормка в разы увеличивает урожай на огороде

00:56 2024-03-07
Дрожжевая подкормка в разы увеличивает урожай на огороде

Дрожжи - лучшая основа для огородных подкормок, они повышают активность микроорганизмов, увеличивают скорость выделение фосфора и азота.

Если выдержать черенки в дрожжевом растворе, корнеобразование у них произойдет на 10-12 дней быстрее.

Семена, замоченные в таком составе, прорастут намного раньше и дадут более сильные ростки, чем обычно.

Для приготовления дрожжевого раствора нужно растворить 1 г сухих дрожжей в 1 л теплой воды с добавлением  1 ч. л. сахара.

Смесь настаивают 2-3 часа, добавляют 5 л воды и после этого используют для полива растений, но только в теплую погоду.

Такой состав лучше применять весной, когда нужно стимулировать рост растений, а также летом для ускорения плодообразования.

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