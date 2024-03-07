Почему клубнику нельзя удобрять навозом

При использовании навоза для подкормки клубники нужно учитывать некоторые важные нюансы.

Вносить в почву можно только полностью перепревший, а не свежий навоз, иначе корни растений получат ожог.

Новый навоз можно использовать только в одном случае: при перекопке грядок осенью. Для мульчирования подойдет удобрение с добавлением хвои или соломы.

У опытных дачников есть еще одна хитрость при подкормке клубники: птичий помет добавляется в почву сразу после разведения водой, настой готовить не нужно.