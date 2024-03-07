Резкое похудение с помощью строгих диет вредит щитовидной железе

Врач-диетолог Наталья Сычева утверждает, что резкое урезание ежедневного рациона с исключением множества продуктов в качестве способа избавления от лишнего веса не только малоэффективно, но и вредно.

По данным Сычевой, строгие диеты способны нарушить процесс обмена веществ в организме, что чревато развитием заболеваний щитовидной железы.

Также отказ от привычных продуктов питания и сокращение калорийности в приёмах пищи ведёт к нехватке витаминов и других полезных микроэлементов.

Кроме того, попытки быстро похудеть с помощью строгих диет могут привести к повторному набору веса, что делает неэффективным такой способ борьбы с ожирением.

Наталья Сычева подчёркивает, что процесс похудения должен сопровождаться регулярной умеренной физической активностью и сбалансированной диетой.