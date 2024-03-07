Почему дачники рекомендуют выращивать белые баклажаны

Помимо необычной окраски, у таких плодов есть свои особенности. Например, вкус у них значительно лучше, чем у фиолетовых, так считают многие дачники.

Он более яркий и насыщенный, даже напоминает куриное мясо и имеет ярко выраженный грибной привкус.

Белые баклажаны не дают горчинку, в отличие от привычных фиолетовых плодов. По этой причине для посадки можно брать любые семена белых баклажанов.

К таким сортам относятся, например, Лебединый, Вкус грибов, F1 Пинг-понг, F1 Пеликан, Тайский белый ребристый.