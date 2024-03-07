Опасны ли бурые пятна на клубнике и можно ли уберечь урожай

Болезнь может погубить весь урожай за очень короткое время, поэтому действовать надо быстро.

Гниль появляется в условиях повышенной влажности, когда частые дожди сопровождаются обильным поливом растений.

Для борьбы с заболеванием необходимо следить за тем, чтобы посадки не были слишком густыми, и регулировать полив с учетом погодных условий.

Все кусты, на которых появились признаки болезни, следует сразу же удалять. Помогают удобрения, содержащие калий и фтор.