Правила обрезки огуречных листьев: советы дачных экспертов

Листья обрезают только один раз за сезон, но не все сразу.

Зелень внизу растения следует удалять так, чтобы не срезать больше 3-х листьев за один прием.

В первую очередь, нужно удалять скрученные, больные, сухие и пожелтевшие листья, а также очень крупные.

Нижняя часть огуречного стебля после проведения обрезки должна остаться полностью свободной от зелени.

Обрезка позволяет избежать загущения, снизить риск поражения болезнями и вредителями.