Спортивный врач Чистякова объяснила, какой спорт запрещен при варикозе

Людям с таким заболеванием противопоказаны бег и длительная езда на велосипеде. При таких нагрузках нарушается кровообращение в ногах.

При варикозе запрещены все виды тяжелой атлетики, а также приседы с нагрузкой, жим платформы тренажера.

Не стоит выполнять прыжки с отягощением или заниматься степ-аэробикой, это может привести к травмам расширенных вен.

Но при варикозном расширении вен разрешены легкий шаркающий бег, прыжки на скакалке, плаванье.