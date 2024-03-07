Спортивный врач Чистякова объяснила, какой спорт запрещен при варикозе

Людям с таким заболеванием противопоказаны бег и длительная езда на велосипеде. При таких нагрузках нарушается кровообращение в ногах.
При варикозе запрещены все виды тяжелой атлетики, а также приседы с нагрузкой, жим платформы тренажера.
Не стоит выполнять прыжки с отягощением или заниматься степ-аэробикой, это может привести к травмам расширенных вен.
Но при варикозном расширении вен разрешены легкий шаркающий бег, прыжки на скакалке, плаванье.
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