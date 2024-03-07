Как размножать крыжовник комбинированными черенками: есть хороший способ

Преимущество отводков заключается в лучшем укоренении по сравнению с одревесневшими черенками.

Но есть способ, который объединяет преимущества обоих вариантов. Это размножение комбинированными черенками.

Для начала нужно срезать с куста одревесневшие черенки с зелеными побегами и положить их в борозды глубиной 8-12 см.

Те побеги, которые оказались над поверхностью земли, обрезают до 3-5 см, а потом все обильно поливают.

В период укоренения необходимо следить за тем, чтобы почва всегда была влажной. Прекратить поливы можно примерно через месяц.