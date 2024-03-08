Диетолог Лорен Манакер рассказала, какие фрукты контролируют уровень сахара в крови

Лучше всего выбирать те фрукты, в которых есть магний и медь. Эти минералы способствуют нормализации уровня глюкозы.

Один из таких фруктов – яблоко. Оно помогает снизить уровень сахара в крови после еды, а также насыщает организм полезными соединениями.

Эффект снижения сахара дают груши. С них не нужно снимать кожицу, поскольку в ней содержится клетчатка, присутствуют витамины и полезные микроэлементы.

Черника повышает восприимчивость к инсулину, что обеспечивает поддержание нормального уровня глюкозы в крови. Ее можно есть даже при диабете.

Кокос содержит минимум сахара. Но в нем есть не только клетчатка, а еще и жиры, которые необходимо контролировать людям с сердечными заболеваниями.

В порции авокадо всего 1 г сахара, зато в нем много магния, который помогает нормализовать концентрацию сахара в крови. А еще в авокадо есть полезные жиры.

Помидор – не фрукт, но тоже попал в этот список, благодаря содержанию ликопина. Это вещество снижает уровень сахара в крови.