Нетрадиционная подкормка для сада, о которой мало кто слышал

Чтобы подкормить плодовые деревья таким способом, необходимо сделать по периметру кроны несколько проколов ломом в почве.

В каждый из них нужно засыпать по две ложки азофоски, но можно использовать и любые другие удобрения.

Затем в проколы заливается вода, ее количество не ограничено – чем больше воды, тем лучше для деревьев.

При таком способе под деревьями не будет грязи, поскольку дополнительный полив не потребуется.

К тому же это помогает сэкономить воду, ведь ее требуется меньше, чем при обычном поливе. А урожай плодовых деревьев после такой подкормки удивит всех соседей.