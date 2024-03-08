Нетрадиционная подкормка для сада, о которой мало кто слышал

02:20 2024-03-08
Нетрадиционная подкормка для сада, о которой мало кто слышал

Эта удивительная подкормка для плодовых деревьев дает более сильный эффект, чем поверхностная добавка удобрений.

Чтобы подкормить плодовые деревья таким способом, необходимо сделать по периметру кроны несколько проколов ломом в почве.

В каждый из них нужно засыпать по две ложки азофоски, но можно использовать и любые другие удобрения.

Затем в проколы заливается вода, ее количество не ограничено – чем больше воды, тем лучше для деревьев.

При таком способе под деревьями не будет грязи, поскольку дополнительный полив не потребуется.

К тому же это помогает сэкономить воду, ведь ее требуется меньше, чем при обычном поливе. А урожай плодовых деревьев после такой подкормки удивит всех соседей.

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