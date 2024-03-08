Сорняки помогут спасти помидоры от гниения

Чаще всего развитие гнили на помидорах связано с недостатком кальция. Всего три простых действия помогут спасти плоды.

Сначала нужно отрегулировать полив растений, поскольку дефицит влаги провоцирует недостаток кальция.

Сразу после полива почву под кустами томатов необходимо замульчировать, причем лучше всего сделать это сорняками. Трава предотвратит быстрое испарение влаги.

Третье действие – внесение подкормки. Для этого нужно подобрать удобрение, содержащее кальций. Если все сделано правильно, гниль быстро исчезнет.