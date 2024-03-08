Японцы начали производить «летающие автомобили»

15:21 2024-03-08
Японцы начали производить «летающие автомобили»

Suzuki Motor Corporation и SkyDrive Inc запустили производство "летающих авто" в городе Ивата префектуры Сидзуока.

Осенью прошлого года Suzuki и SkyDrive основали филиал SkyDrive Sky Works Inc для разработки и выпуска SkyDrive SD-05.

6 марта 2024 года производственные линии были полностью подготовлены к изготовлению аэротакси, к этому моменту создатели приурочили торжественное мероприятие в честь открытия дочерней компании.

Новый автомобиль SkyDrive SD-05 похож на дрон большого размера, где имеется отсек для пассажиров и пилота (eVTOL). Модель способна развивать скорость пока до 100 км/ч, максимальная дальность полета - 10 км на одном полном заряде.

По сообщению Suzuki, воздушный автомобиль потенциальные клиенты смогут увидеть на выставке  Expo 2025 в Осаке. До этого времени компания в Ивате намерена наладить массовый выпуск аэротакси.

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