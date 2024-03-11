В Санкт-Петербурге велосипедист погиб под колёсами Volvo из-за открытой двери авто

10 марта около 14:50 на Крестовском проспекте Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля Volvo и велосипедиста. Последний оказался под колёсами автомобиля по вине другого водителя.

В момент пересечения проезжей части велосипедист въехал в дверь автомобиля Mercedes, которую по неосторожности открыл владелец автомобиля. Из-за этого упавший велосипедист упал прямо под проезжавший Volvo.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако 11 марта он скончался в больнице. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.