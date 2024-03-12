Руководство TikTok готовит к запуску новую соцсеть для обмена фото

14:31 2024-03-12
Руководство TikTok готовит к запуску новую соцсеть для обмена фото

Китайский видеохостинг TikTok намеревается выпустить новое приложение, ориентированное на обмен фотографиями.

В исходном коде версси TikTok 33.8.4 обнаружили ряд внутренних файлов, подписанных как "TikTok Photos". Предполагается, что руководство сервиса готовится к запуску принципиально нового приложения, пользователи которого смогут обмениваться фотоснимками.

Известно, что мессенджер TikTok Photos будет иметь такой же ярлык, как и оригинальная версия TikTok. При этом пользователи TikTok Photos смогут привлекать подписчиков из уже существующего видеохостинга.

Ожидается, что новое приложение от китайской компании будет работать на смартфонах с операционной системой iOS и Android. На первоначальном этапе TikTok Photos не будет иметь web-версии.

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