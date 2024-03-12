Руководство TikTok готовит к запуску новую соцсеть для обмена фото

В исходном коде версси TikTok 33.8.4 обнаружили ряд внутренних файлов, подписанных как "TikTok Photos". Предполагается, что руководство сервиса готовится к запуску принципиально нового приложения, пользователи которого смогут обмениваться фотоснимками.

Известно, что мессенджер TikTok Photos будет иметь такой же ярлык, как и оригинальная версия TikTok. При этом пользователи TikTok Photos смогут привлекать подписчиков из уже существующего видеохостинга.

Ожидается, что новое приложение от китайской компании будет работать на смартфонах с операционной системой iOS и Android. На первоначальном этапе TikTok Photos не будет иметь web-версии.