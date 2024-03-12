КамАЗ К6 получит футуристичный дизайн наподобие Tesla Cybertruck

15:57 2024-03-12
КамАЗ К6 получит футуристичный дизайн наподобие Tesla Cybertruck

Внешний вид нового КамАЗа шестого поколения вдохновлён научно-фантастическими фильмами 1980-ых годов.

Руководство КамАЗа намеревается запустить продажу модели К6 только к концу нынешней декады, однако внешний вид грузовика уже стал известен широкой общественности.

КамАЗ К6 будет оснащён камерами видеонаблюдения вместо зеркал заднего вида, а решётка радиатора автомобиля будет малогабаритной. На передней части авто будет находиться заметный логотип с неоновой подсветкой.

Предполагается, что КамАЗ К6 получит разные силовые установки: как традиционную дизельную, так и варианты с водородной и электрической силовыми установками.

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