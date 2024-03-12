В Пинске Audi сбила женщину на пешеходном переходе

19:52 2024-03-12
В Пинске Audi сбила женщину на пешеходном переходе

В результате аварии пострадавшая получила серьёзные травмы и была экстренно госпитализирована.

12 марта в Пинске около 6 часов утра автомобиль Audi под управлением 59-летнего местного жителя совершил наезд на 54-летнюю женщину, переходившую дорогу. Авария произошла на улице Первомайской.

Характерно, что в момент ДТП пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В ГАИ предполагают, что водитель легкового авто не снизил скорость при приближении к переходу.

Также 10 марта в Пинске состоялся суд над местным жителем, который сбил 61-летнюю пинчанку 19 декабря 2023 года. Виновный оплатил лечение пострадавшей, также выплатив ей 18 000 рублей в качестве моральной компенсации. По решению суда мужчине было назначено 2 года ограничения свободы без направления в исправительную колонию.

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