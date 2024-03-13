В ГАИ объяснили, как можно получить права сразу на 20 лет

20:47 2024-03-13
В ГАИ объяснили, как можно получить права сразу на 20 лет

С 23 марта этого года сотрудники ГАИ будут выдавать удостоверение водителя не на 10 лет, как раньше, а на 20.

23 марта примет законную силу Указ президента № 55 от 16 февраля 2024 года. В этом документе будут зафиксированы изменения, касающиеся более 200 административных процедур, включая выдачу водительских прав.

Особых новшеств не будет, следует запомнить, что старое удостоверение продлеваться автоматом не будет. Когда завершится его срок действия, потребуется замена документа. Для этого надо предоставить такой пакет:

паспорт гражданина РБ или другой документ, удостоверяющий личность;

старые водительские права;

медсправка о состоянии здоровья;

заявление на замену водительского удостоверения;

бумаги, которые подтверждают платеж по системе ЕРИП или банковский платеж. Заплатить надо трижды: за оформление заявления, за оказание компьютерных услуг, за новое водительское удостоверение.

Новые права будут стоять 80 руб., выдача удостоверения после потери документа обойдется в 120 руб., за заявление надо заплатить 3,2 руб., за компьютерное оформление - 1,6 руб.

У желающих есть возможность записаться заранее на конкретный день для получения новых прав. За это придется отдать 15 рублей.

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