Несмотря на устойчивость кузова, конструкция автомобиля выглядела не так хорошо; его рама, ослабленная со временем, начала крошиться по мере приближения к поверхности реки, что указывает на обширные повреждения, которые выходили за рамки косметического ремонта.

Это необычное открытие пополнило серию находок автомобилей из водоемов, часто окутанных тайной и домыслами. Хотя такие мотивы, как мошенничество со страховкой, часто всплывают в общественном дискурсе, предыстория этого конкретного корвета усложняет подобные повествования.

Ранее сообщалось об угоне, первоначальный владелец с тех пор покинул страну, оставив правдивую историю о том, как и почему автомобиль оказался на дне реки, предметом спекуляций.

Был ли это неудачный случай кражи, преднамеренный акт мошенничества или просто украденный автомобиль, использованный в преступлении и впоследствии выброшенный для уничтожения улик?

Место восстановления, расположенное недалеко от лодочного причала, намекает на скрытую историю реки: "Ягуар" и "Фольксваген-жук" все еще скрываются под ее волнами.

Успешное восстановление корвета Adventures With Purpose после неудачной попытки другой команды подчеркивает сложный характер подобных начинаний.