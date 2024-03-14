Установка инфракрасного нагрева асфальта проходит первое испытание

17:49 2024-03-14
Установка инфракрасного нагрева асфальта проходит первое испытание

Работники дорожно-ремонтных служб проверяют в деле новое оборудование для ямочного ремонта.

Инновационная установка инфракрасного нагрева асфальта "Ря-06" впервые была протестирована дорожниками из Кричева. 

Как сообщили в ДЭУ №77 филиал РУП "Могилевавтодор", инфракрасный нагревательный прибор восстанавливает поврежденный асфальт методом термопрофилирования. Это гарантирует высокое качество ремонтных работ на асфальтобетонных покрытиях.

Устройство начали применять в конце зимы. Уже сегодня можно отметить, насколько эффективна эта установка.

Техника хорошо себя проявила в ямочном ремонте, коррекции колейности на дорогах, восстановлению деформированных дорожных участков, выравниванию дорожных обочин, ливневых стоков.

Установка даст возможность устранять неполадки круглый год. При ее применении можно будет отказаться от нескольких единиц техники, которые требуются при стандартной технологии ремонта.

Таким образом можно экономно расходовать технику и людской ресурс. Для ремонтных работ на дорожном полотне теперь не требуется рециклер.

Установка отличается мобильностью. Убирать дефекты можно даже в процессе планового патрулирования дороги. Это касается, например, критичной ямочности, при этом качество выполненных работы остается на высоте.

В издании "Транспортный вестник" рассказали, что скрывает название установки. Ря означает ремонт ямок, цифрами обозначается зона нагрева 1,0 х 0,6 м.

Запуск осуществляется посредством ручной газовой горелки. Она совершает поджиг инфракрасного нагревающего элемента, который может нагревать дорожное покрытие до 250 градусов.

При использовании нового оборудования не надо вырезать часть дорожного полотна для ямочного ремонта. Также не требуется  подгрунтовка основания и краев.

Большое преимущество в том, что старое асфальтное покрытие доступно для повторного использования.

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