Сьюзан Дауни рассказывает, что у нее и Роберта Дауни-младшего «Правило 2 недель» в браке

15:25 2024-03-15
Сьюзан Дауни рассказывает, что у нее и Роберта Дауни-младшего «Правило 2 недель» в браке

Актер Роберт Дауни-младший. и его жена, кинопродюсер Сьюзан Дауни, вместе уже более 20 лет, у них двое детей, и они управляют успешной продюсерской компанией. Они настоящая голливудская пара, обладающая властью.

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Посетив недавнюю церемонию вручения "Оскара " со своим мужем, Сьюзен поделилась правилом, которое помогает им сохранять крепкие отношения много лет.

“У нас действительно есть правило двух недель, которое часто кажется слишком долгим, но мы не можем прожить больше двух недель, не видя друг друга и не собираясь всей семьей”, - сказала она. “К счастью, мы предпочитаем быть бродячим цирком, когда это возможно”.

“Вы придерживаетесь основного правила в две недели, а затем не пытаетесь заглядывать слишком далеко вперед, потому что многое из того, что мы делаем, странно непредсказуемо”, - продолжила она, имея в виду их продюсерскую работу. “Просто никогда не знаешь наверняка”.

Пара впервые познакомилась на съемках фильма "Готика"

В ноябре 2023 Роберт сделал предложение. 

“Это был ее день рождения, и я хотел сделать ей подарок до того, как ей исполнится 30, поэтому я подождал прямо до полуночи и подарил ей кучу вещей, а потом было кольцо”, - объяснил Роберт. 

Сьюзан сказала, что, хотя они быстро обручились, она настояла на длительной помолвке. Их свадьба состоялась два года спустя в Амагансетте, Нью-Йорк, 27 августа 2005 года. Среди приглашенных были Стинг, Киану Ривз и Билли Джоэл.

Пара основала свою продюсерскую компанию Team Downey в 2010 году.

В августе 2011 года пара подтвердила, что ждет ребенка. В июле 2014 они объявили, что ждут второго ребенка, 

После 20 лет совместной жизни пара сегодня влюблена так же сильно, как и в первые дни после знакомства. Им завидуют все друзья, потому что у них все выглядит так просто.

На 17-ю годовщину свадьбы в августе 2022 года Роберт поделился старыми фотографиями со дня их свадьбы.

“Сегодня исполняется 17 лет неподдельного семейного счастья”, - написал он. “Сьюзан, ты моя опора, пробный камень и счастливая звезда в придачу”.

Ко Дню Святого Валентина в 2023 году он поделился еще несколькими их совместными фотографиями.

“Той, кто с любовью терпит мои многочисленные выходки, я клянусь в своей вечной любви ...” - подписал он фотографии.

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