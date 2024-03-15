Мужчину осудили на 3 года условно за увлечение кактусами

Фигурантом уголовного дела он стал, когда пошел на почту забирать очередную посылку с растениями, оказалось, что среди них были запрещенные в РФ мескалиновые кактусы Лофофора Уильямса.

Николаю грозило 8 лет тюрьмы как наркоторговцу.



Спустя год разбирательств суд вынес приговор.

Мужчине назначили 3 года условно.



"Пабло Эскобара из меня сделали, получил 3 года условно. Никогда не думал, что такое вообще возможно. Но обжаловать решение суда, скорее всего, не буду. Судья и так, можно сказать, на мою сторону встала, следствие такого наворотило, что мне 11 лет светило", — рассказал Николай.