На 79-м году жизни умер Пол Александер, который более 70 лет провел в барокамере

17:31 2024-03-15
На 79-м году жизни умер Пол Александер, который более 70 лет провел в барокамере

В Далласе на 79-м году жизни умер Пол Александер, который более 70 лет провел в барокамере.

Он был одним из последних жителей США, кто в детстве переболел полиомиелитом.

Американскую вакцину изобрели через несколько лет после того, как он заболел.

Из-за болезни в возрасте 6 лет Пол оказался парализован ниже шеи, не мог дышать самостоятельно и находился в аппарате «Железное легкое».

Это барокамера, внутри которой было давление, отличное от атмосферного. Она позволяла закачивать и выкачивать воздух из легких за счет понижения и повышения давления.

Покидать «Железное легкое» мужчина мог только на несколько часов в день — физиотерапевты научили его направлять в трахею воздух при помощи языка.

Несмотря на болезнь, Пол Александер получил образование и построил карьеру адвоката.

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