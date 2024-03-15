На 79-м году жизни умер Пол Александер, который более 70 лет провел в барокамере

Он был одним из последних жителей США, кто в детстве переболел полиомиелитом.

Американскую вакцину изобрели через несколько лет после того, как он заболел.

Из-за болезни в возрасте 6 лет Пол оказался парализован ниже шеи, не мог дышать самостоятельно и находился в аппарате «Железное легкое».

Это барокамера, внутри которой было давление, отличное от атмосферного. Она позволяла закачивать и выкачивать воздух из легких за счет понижения и повышения давления.

Покидать «Железное легкое» мужчина мог только на несколько часов в день — физиотерапевты научили его направлять в трахею воздух при помощи языка.

Несмотря на болезнь, Пол Александер получил образование и построил карьеру адвоката.