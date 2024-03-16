Фермеру грозит тюрьма за разведение «огромных овец-мутантов»

14:44 2024-03-16
Фермеру грозит тюрьма за разведение «огромных овец-мутантов»

80-летнему жителю Монтаны грозит тюремный срок: он потратил почти 10 лет, пытаясь создать гигантских гибридов овец для продажи охотничьим хозяйствам.

Артур “Джек” Шубарт признал себя виновным в двух тяжких преступлениях против дикой природы: заговоре с целью нарушения Закона Лейси и существенном нарушении Закона Лейси.

Он владеет ранчо Schubarth Ranch, альтернативным животноводческим ранчо площадью 215 акров в Вон, штат Миссури, которое закупает, продает и разводит домашний скот, такой как горные бараны, горные козлы и другие копытные млекопитающие.

 В период с 2013 по 2021 год мужчина вступил в сговор по меньшей мере с пятью другими лицами с целью “создания более крупного гибридного вида овец”, который бы стоил дороже.

Он привез части самой крупной овцы в мире, архаровской овцы Марко Поло, из Кыргызстана в США без декларирования импорта. В среднем самцы могут весить более 300 фунтов и иметь рост более пяти футов. Они защищены на международном и внутреннем уровнях и запрещены в Монтане.

Фермер отправил генетический материал из частей архара в лабораторию для создания клонированных эмбрионов. Затем он имплантировал эмбрионы овцам на своем ранчо, в результате чего получился единственный чистокровный генетический самец архара Марко Поло, которого он назвал “Горный король Монтаны”.

В судебных документах говорится, что он работал с другими сообщниками, используя сперму MMK для оплодотворения различных других видов овцематок для создания гибридных животных. Они подделали сертификаты ветеринарного осмотра, ложно утверждая, что животные были разрешены законом.

Шубарт также незаконно получил генетический материал от снежного барана Скалистых гор, на которого велась дикая охота в Монтане. Он купил части овец, а затем перевез и продал их в торговле между штатами.

Это была дерзкая схема по созданию массовых гибридных пород овец для продажи и добычи в качестве трофеев. Преследуя эту цель, Шубарт нарушил международное право и Закон Лейси, оба из которых защищают жизнеспособность и здоровье местных популяций животных.

За каждое уголовное преступление Шубарту грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, штрафа в размере до 250 000 долларов и трех лет условно-досрочного освобождения. Приговор ему должен быть вынесен 11 июля.

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