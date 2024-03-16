Какие запахи ненавидят комары: 10 ароматов, которыми нужно пользоваться этим летом

16:11 2024-03-16
Какие запахи ненавидят комары: 10 ароматов, которыми нужно пользоваться этим летом

Знание того, какие запахи ненавидят комары, дает вам преимущество в борьбе с этими кровососущими вредителями.

Комарам не нравится травяной лимонный аромат цитронеллы, который исходит от растения лемонграсс, и они избегают его, когда он разносится по воздуху.

Розмарин обладает свежим, травянистым, древесным ароматом, который любят люди, а комары терпеть не могут. 

Если вы любите освежающий аромат цитрусовых, то вам повезло. Все, что имеет аромат, напоминающий апельсин, грейпфрут и лимон, отпугнет комаров, в том числе мелисса.

Возможно, вам нравится сильный аромат свежесваренного кофе по утрам, но комарам он не нужен. Они будут держаться подальше, когда почувствуют запах кофейной гущи

В то время как люди вдыхают запах лаванды и сразу вспоминают расслабляющие дни в спа-салоне или спокойные занятия йогой, комары вдыхают запах лаванды и стремительно улетают.

Кошачья мята - растение семейства мятных, наиболее известное своей способностью привлекать кошек, но это также мощное средство для отпугивания комаров.

Чеснок - еще один резкий запах, который естественным образом отпугивает комаров, хотя вам придется подумать, насколько вы готовы окружить себя этим пикантным запахом. 

Люди любят эвкалипт за его успокаивающий, свежий аромат, но этот запах отталкивает комаров и даже мешает им полноценно функционировать.

Мята оказывает на комаров такое же воздействие, как цитрусовые — они ее категорически не переносят. И, к счастью для людей, мята растет чрезвычайно быстро и распространяется.

Бархатцы известны своей способностью отпугивать насекомых, поэтому неудивительно, что они также источают аромат, токсичный для комаров. 

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