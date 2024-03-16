Разведение питонов может стать одним из самых устойчивых источников мяса в мире

Мясо питона, выращенное на фермах, может стать более устойчивой альтернативой мясу, выращенному на других фермах, потому что они могут быстро размножаться, даже когда еда недоступна в изобилии.

Кроме того, питоны могут долгое время обходиться без пищи, выживать в экстремальных условиях, и еще они очень быстро растут.

За один год корова может произвести в среднем 0,8 теленка, свинья - от 22 до 27 поросят за то же время.

Самка питона может произвести от 50 до 100 яиц за один год.

Мир нуждается в высококачественном белке с гораздо меньшим выбросом углекислого газа, особенно с учетом того, что последствия изменения климата продолжают усугубляться, говорят исследователи.

Рептилии исторически были популярным блюдом в тропиках, и питона уже едят повсеместно в Юго-Восточной Азии,

При разделке питона получается два огромных куска белого мяса, очень похожих на куриное филе,

Однако западному миру потребуется много времени, чтобы культурно адаптироваться к мысли о поедании змей.