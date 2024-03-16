Дженнифер Гейтс решила стать педиатром Нью-Йоркского университета после окончания медицинской школы

Билл долгое время поддерживал мечту своей старшегй дочери стать врачом.

В пятницу Дженнифер, дочь миллиардера, основателя Microsoft, Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды Гейтс объявила в Instagram, что она получила место в Национальной программе подбора резидентов, которая определяет первую должность для молодых врачей в США.

Дженнифер вышла замуж за Найэля Нассара на элегантной церемонии в Нью-Йорке в октябре 2021 года.

В марте 2023 года она и 33-летний олимпийский чемпион по конному спорту стали родителями, у них родилась дочь.

У Билла и Мелинды также есть 24-летние Фиби и Рори. Супруги оформили развод в августе 2021 года после 27 лет брака.