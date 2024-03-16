Дженнифер Гейтс решила стать педиатром Нью-Йоркского университета после окончания медицинской школы

21:13 2024-03-16
Дженнифер Гейтс решила стать педиатром Нью-Йоркского университета после окончания медицинской школы

“Я так впечатлен тобой — и врачом, которым ты становишься", - написал 68-летний миллиардер Билл Гейтс на своей странице в Instagram.

Билл долгое время поддерживал мечту своей старшегй дочери стать врачом. 

В пятницу Дженнифер, дочь миллиардера, основателя Microsoft, Билла Гейтса и его бывшей жены Мелинды Гейтс объявила в Instagram, что она получила место в Национальной программе подбора резидентов, которая определяет первую должность для молодых врачей в США.

Дженнифер вышла замуж за Найэля Нассара на элегантной церемонии в Нью-Йорке в октябре 2021 года. 

В марте 2023 года она и 33-летний олимпийский чемпион по конному спорту стали родителями, у них родилась дочь.

У Билла и Мелинды также есть 24-летние Фиби и Рори. Супруги оформили развод в августе 2021 года после 27 лет брака.

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