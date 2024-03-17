Калифорнийская семья выжила в небольшой авиакатастрофе после того, как самолет раскрыл парашют

Мужчина и женщина, обоим 38 лет, и их малышка отделались лишь незначительными порезами и царапинами после того, как одномоторный Cirrus SR22 2004 года выпуска разбился в лесистой местности Уайтхорна.

Двигатель самолета потерял мощность примерно через пять минут после взлета, и когда пилот начал устранять неполадки, он заметил, что высота самолета была слишком низкой для восстановления.

Затем он задействовал парашютную систему Cirrus Airframe, чтобы замедлить снижение самолета. Парашют нес самолет до тех пор, пока он не рухнул среди деревьев.