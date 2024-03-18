Сегодня слово «зависимый» можно приписать не только к заядлым курильщикам

На десятом месте зависимость от просмотра телевизионных программ.

Телевизионный мир настолько разнообразен передачами, программами и другими развлечениями, которые вполне в состоянии заменить человеку общество и изолировать его от внешнего мира.

С появлением ТВ люди могут узнавать новости, делать покупки не вставая с дивана.

На девятом месте зависимость от компьютерных игр.

Люди, которые попадают в игровой мир, выпадают из реальности.

Они забывают обо всем, некоторые даже о первичных потребностях, а игра им заменяет социальную жизнь.

В игре люди общаются, создают семьи, самоутверждаются и считают это вполне нормальным.

Восьмое место занимает шоппинг.

Неудержимость к приобретению, каких либо товаров, отсутствие контроля за расходами на сегодняшний день уже является серьезным заболеванием.

Людей склонных к такой зависимости не останавливает ничего, даже огромные долги.

Седьмое место занимает фаст-фуд.

Быстро приготовленная еда очень удобная вещь, для современного человека, ведь фаст-фудом можно перекусить в любое время суток и не надо тратит время на готовку.

Единственный сильный минус такой пищи это то, что она наносит вред вашему здоровью и вызывает привыкание, из-за различных химических добавок для лучшего сохранения или улучшения вкуса еды.

На шестом месте зависимость от азартных игр.

Такие игры сильно бьют по кошельку игромана.

Человек тратит все свои деньги ради шанса хоть что-то когда-то выиграть.

Пятое место занимает пристрастие к просмотру порнографии.

Такая зависимость вызывает у человека сексуальное расстройство, что очень сильно влияет на дальнейшую личную жизнь.

На четвертом месте расположилась зависимость от загара или танорексия.

Люди, зависящие от танорексии, ходят в солярий каждый день, постоянно возобновляя свой загар.

Любители позагорать очень сильно рискуют своим собственным здоровьем.

Третье место занимают любители косметической хирургии.

Люди с этой зависимостью не могут остановиться от усовершенствования своего тела при помощи пластики.

Постоянные операции по увеличению груди, подтягиванию кожи, закачиванию ботекса вызывают сильное привыкание.

В результате многочисленных пластических операций, люди изменяют себя до неузнаваемости, а порой и просто уродуют, что, к большому сожалению их ни чему не учит.

На втором месте расположились сексоголики.

Люди, имеющие такую зависимость, ничего не могут сделать со своей одержимостью.

Из-за такого пристрастия разрушается жизнь, ведь даже брак и наличие детей не могут остановить такого человека.

Первое место в нашем списке страсть к лекарственным препаратам.

Человек, страдающий такой зависимостью, будет использовать лекарство, даже если в нем нет необходимости.

А постоянна реклама препаратов и свободный доступ к ним, только помогают развивать эту зависимость.

Несмотря на употребление большого количества таблеток, здоровье у людей не улучшается.