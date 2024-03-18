VW возрождает легендарный американский бренд для продажи электрических внедорожников

18:23 2024-03-18
VW возрождает легендарный американский бренд для продажи электрических внедорожников

Возрожденный и обновленный Scout Motors представит свою новую марку полностью электрических внедорожников, похожих на Rivian.

VW делает ставку на то, чего нет у Rivian, - на предысторию. Заядлые фанаты в Америке с любовью вспоминают Scout.

Здесь это был один из новаторских брендов внедорожников, и его оригинальные модели сегодня являются предметом коллекционирования.

Когда Volkswagen решил перезапустить марку внедорожников Scout, он предпринял очень необычный шаг.

Он создал новую дочернюю компанию для проектирования, сборки и продажи автомобилей, ориентированных почти исключительно на один рынок: Соединенные Штаты.

Его статус дочерней компании Volkswagen Group, аналогичной Audi и Porsche, дает некоторое представление о том, насколько важен этот проект для VW. 

Scout можно было представить просто как суббренд, всего одну или две модели под популярным брендом VW. Вместо этого он появился совершенно самостоятельно.

Оригинальные внедорожники и грузовики Scout производились компанией International Harvester в 1960-х и 70-х годах.

VW стал владельцем торговой марки несуществующего бренда в 2021 году, когда приобрел Navistar, компанию-преемницу International Harvester. Год спустя VW объявила о планируемом возрождении Scout.

До сих пор не ясно, как именно автомобили Scout будут продаваться в США. Scout Motors пока не объявила, будут ли они продаваться через дилеров VW, или через совершенно отдельную дилерскую сеть, или даже просто напрямую клиенту, как это делают такие стартапы, как Rivian и Tesla.

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Scout EV будут сочетать в себе ностальгические нотки, не будучи чрезмерно ретро. Пока компания показала только расплывчатые силуэтные изображения внедорожника и грузовика. 

Новый Scout, конечно, будет отличаться от классических. Эти автомобили будут оснащены современными технологиями и, что наиболее важно, они будут полностью электрическими. 

Ожидается, что автомобили поступят в продажу в начале 2026 года и будут стоить около 45 000 долларов.

Это поставит внедорожник в конкуренцию с Tesla Model Y, Ford Mach-E и, что самое главное, с новым внедорожником Rivian R2, еще одним электрическим внедорожником, который, как ожидается, появится на рынке примерно в то же время.

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