VW возрождает легендарный американский бренд для продажи электрических внедорожников

VW делает ставку на то, чего нет у Rivian, - на предысторию. Заядлые фанаты в Америке с любовью вспоминают Scout.
Здесь это был один из новаторских брендов внедорожников, и его оригинальные модели сегодня являются предметом коллекционирования.
Когда Volkswagen решил перезапустить марку внедорожников Scout, он предпринял очень необычный шаг.
Он создал новую дочернюю компанию для проектирования, сборки и продажи автомобилей, ориентированных почти исключительно на один рынок: Соединенные Штаты.
Его статус дочерней компании Volkswagen Group, аналогичной Audi и Porsche, дает некоторое представление о том, насколько важен этот проект для VW.
Scout можно было представить просто как суббренд, всего одну или две модели под популярным брендом VW. Вместо этого он появился совершенно самостоятельно.
Оригинальные внедорожники и грузовики Scout производились компанией International Harvester в 1960-х и 70-х годах.
VW стал владельцем торговой марки несуществующего бренда в 2021 году, когда приобрел Navistar, компанию-преемницу International Harvester. Год спустя VW объявила о планируемом возрождении Scout.
До сих пор не ясно, как именно автомобили Scout будут продаваться в США. Scout Motors пока не объявила, будут ли они продаваться через дилеров VW, или через совершенно отдельную дилерскую сеть, или даже просто напрямую клиенту, как это делают такие стартапы, как Rivian и Tesla.
Scout EV будут сочетать в себе ностальгические нотки, не будучи чрезмерно ретро. Пока компания показала только расплывчатые силуэтные изображения внедорожника и грузовика.
Новый Scout, конечно, будет отличаться от классических. Эти автомобили будут оснащены современными технологиями и, что наиболее важно, они будут полностью электрическими.
Ожидается, что автомобили поступят в продажу в начале 2026 года и будут стоить около 45 000 долларов.
Это поставит внедорожник в конкуренцию с Tesla Model Y, Ford Mach-E и, что самое главное, с новым внедорожником Rivian R2, еще одним электрическим внедорожником, который, как ожидается, появится на рынке примерно в то же время.
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