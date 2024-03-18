VW возрождает легендарный американский бренд для продажи электрических внедорожников

VW делает ставку на то, чего нет у Rivian, - на предысторию. Заядлые фанаты в Америке с любовью вспоминают Scout.

Здесь это был один из новаторских брендов внедорожников, и его оригинальные модели сегодня являются предметом коллекционирования.

Когда Volkswagen решил перезапустить марку внедорожников Scout, он предпринял очень необычный шаг.

Он создал новую дочернюю компанию для проектирования, сборки и продажи автомобилей, ориентированных почти исключительно на один рынок: Соединенные Штаты.

Его статус дочерней компании Volkswagen Group, аналогичной Audi и Porsche, дает некоторое представление о том, насколько важен этот проект для VW.

Scout можно было представить просто как суббренд, всего одну или две модели под популярным брендом VW. Вместо этого он появился совершенно самостоятельно.

Оригинальные внедорожники и грузовики Scout производились компанией International Harvester в 1960-х и 70-х годах.

VW стал владельцем торговой марки несуществующего бренда в 2021 году, когда приобрел Navistar, компанию-преемницу International Harvester. Год спустя VW объявила о планируемом возрождении Scout.

До сих пор не ясно, как именно автомобили Scout будут продаваться в США. Scout Motors пока не объявила, будут ли они продаваться через дилеров VW, или через совершенно отдельную дилерскую сеть, или даже просто напрямую клиенту, как это делают такие стартапы, как Rivian и Tesla.