Чудовищное преступление в США: женщина похитила младенца прямо из утробы матери

Это случилось в техасском Нью-Бостоне в 2020 году, но судебный процесс завершился недавно.

Известно, что 29-летняя Тэйлор Рене Паркер была бездетна, из-за болезни ей удалили матку. Ее избранник ничего не знал и очень хотел детей. Тогда Паркер задумала страшное.

Когда Уэйд Гриффин надолго уехал по работе, женщина сымитировала беременность, подложив подушки под одежду. Она постоянно присылала фотографии довольному Уэйду.

Когда же подошел срок "рожать", Паркер нашла среди знакомых 21-летнюю Рейган Мишель Симмонс-Хэнкок. Она была на 35-й неделе беременности.

Паркер тщательно готовилась, она изучала в Сети, как делается кесарево сечение на этом сроке. Знакомым женщина объявила, что едет рожать в больницу.

В этот день она пришла к Мишель и жестоко убила ее, разбив голову молотком, и сделав более 100 ножевых ударов по всему телу. Потом убийца вырезала скальпелем из утробы убитой женщины ребенка.

Нашла несчастную мать, она и вызвала полицию. Вскоре Паркер задержали, она ехала в машине с новорожденным ребенком на руках, у которого еще оставалась пуповина.

В больнице установили, что Паркер не рожала этого младенца. Изъятая из утробы матери крошечная девочка не смогла выжить.