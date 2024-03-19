Почему в Индии мужчине нельзя жениться, не имея в доме туалета

Та половина, у которой нет собственной уборной в доме, ходит справлять нужду в общественные заведения.

Таких общих для всех туалетов очень мало, чтобы добраться, надо потратить время. Про санитарные условия лучше вообще не вспоминать.



В туалет нужно отстоять общую очередь, причем мужчины совсем не торопятся уступать место женщинам. Наоборот, они намеренно задерживаются в туалете подольше.

Женщина не может долго терпеть и вынуждена заходить туда вместе с мужчиной. Это заканчивается унижениями, домогательствами, изнасилованиями.

Такое происходит на каждом шагу. Поэтому женщины при возможности ходят в туалет группами, чтобы защитить себя от грубых приставаний. Если компании для похода в туалет нет, женщина просто терпит, наживая себе кучу проблем со здоровьем.

В итоге она ходит по нужде 1-2 раза в день и старается пить меньше воды (даже в сильную жару!). Отсюда постоянные солнечные удары и обезвоживания у девушек.

Кое-где проблема решается присутствием полицейских, которые дежурят у туалетов, оберегая честь женщин.

Власти пытаются решить ситуацию с туалетами так. Они запрещают мужчинам жениться, если в доме не установлен туалет.

Для индуса это дорогое удовольствие, не каждый себе позволит. Жених может подать прошение местному руководству, чтобы ему выделили помощь на строительство туалета.

Есть и другой подход. Вот к какому решению пришло руководство штата Мадхья-Прадеш. Жених должен прислать фото туалета у себя дома, подлинность его тщательно проверяется. Девушка же должна доказать свою невинность.

Если оба условия соблюдены, власти сами организуют свадьбу со всеми расходами, дарят молодоженам подарки и деньги - 15 тыс. рупий.