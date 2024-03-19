Литовская таможня разрезает автомобили белорусов, провозящих контрабанду

На днях белорусский гражданин хотел въехать в Литву, но застрял в пропускной точке «Мядининкай» («Каменный Лог»).

Таможенники заподозрили провоз контрабанды и осмотрели машину, в заднем бампере, внутри приборной панели, а также в задней арке нашли тайные хранилища. В них водитель вез 480 флаконов с жидкостью для заправки электронных сигарет на сумму 2348 евро.

При этом в процессе обыска сотрудники таможни разрезали кузов автомобиля. Момент зафиксировали на фото и распространили этот снимок.

Так литовская таможня поступает уже не в первый раз. К примеру, два похожих случая произошли в пропускном пункте «Райгардас» («Привалка»).

Так, в январе из Беларуси в Литву пыталась въехать Мазда. При обыске под передними и задними крыльями нашли 453 пачки сигарет, заначка была также в порогах и не только там. Таможенники болгаркой разрезали крылья и кузов, чтобы достать контрабандный товар.

Через неделю произошел еще один инцидент. В этот раз белорусу разрезали половину автомобиля, обнаружив в тайнике 195 пачек сигарет.