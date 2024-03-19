Компания 60 лет продает только один продукт и сумела заработать на нем миллиарды

Первым клиентом этой компании стала аэрокосмическая компания Convair. Они заказали антикоррозийное средство для обшивки ракет. Это и был тот самый WD-40.

Откуда взялось название? Все очень просто. До выпуска этого препарата было 39 неудачных попыток, только на сороковой раз получилось сделать все как надо.

После пятилетнего срока существования Rocket chemical company производство этого средства заметно возросло и достигло 8000 штук в день. Прошло еще 5 лет, компания решила переименовать себя в честь единственного выпускаемого продукта, который принес небывалый успех.

Далее владельцы бизнеса сделали еще один верный шаг: они не стали расширять линейку товаров, а сосредоточили все силы на одном единственном продукте, доведя его до совершенства.

Менялась только тара, в которой продавался препарат, с учетом запросов разных клиентов. На сегодняшний день компания оценивается в 4 млрд долларов. В 2022 году за свой WD-40 они смогли выручить 530 млн долларов.