В Японии метро, проходит прямо сквозь многоэтажный жилой дом
17:12 2024-03-19
По документам эта ветка метро арендует площади на соответствующих этажах у владельцев этих площадей.
17:41
Храмова Оксана
Astra-Gnome 1956 года выпуска максимально приближен к летающему электромобилю Jetsons
Astra-Gnome, похожий на Jetsons, был задуман как автомобиль, путешествующий во времени, и включал “часы с указанием небесного часового пояса, позволяющие осуществлять навигацию в реальном полетном режиме”.
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