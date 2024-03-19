Британски актер Найджел Хейверс продает любимый E-Type из-за дорожных выбоин

Действительно, звезда говорит, что проблема стала настолько серьезной в Вейл-оф-Пьюси и его окрестностях, где он живет, что он больше не осмеливается вывозить машину 1970 года выпуска, опасаясь повредить ее.

Поэтому 72-летний водитель решил продать автомобиль, который будет выставлен на аукцион в Бирмингеме в следующее воскресенье по ориентировочной цене от 60 до 70 000 фунтов стерлингов.

Говорят, что E-Type, выпускавшийся компанией Jaguar Cars Ltd с 1961 по 1974 год, был описан Энцо Феррари как “самый красивый автомобиль, когда-либо созданный”.

Созданный на основе весьма успешного гоночного автомобиля Jaguar D-Type, он развивает максимальную скорость 243 км в час.

E-Type Хейвера, один из многих классических автомобилей, которыми актер владел на протяжении многих лет, недавно подвергся полной реконструкции задней части и перекраске, а также модернизированным тормозам.

Он будет выставлен на аукцион Classic Car Auctions 24 марта на выставке Practical Classics and Restoration Show sale в NEC в Бирмингеме.

Хейверс также продает свой Mercedes-Benz S350 Blutec 2013 года выпуска, который оценивается в сумму от 12 000 до 15 000 фунтов стерлингов.