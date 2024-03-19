Отец купил 18-летнему сыну, умирающему от рака, автомобиль его мечты - Ford Mustang

18-летнему Джозефу Тегердину из Спрингвилла, штат Юта, поставили диагноз "рак костей" в 2019 году, когда ему было всего 13. После нескольких лет лечения было обнаружено, что рак распространился на его легкие в прошлом месяце, и жить ему оставалось всего несколько месяцев, сообщает Fox News.

Автомобилем его мечты всегда был Ford Mustang, поэтому, чтобы осуществить эту мечту, его отец, Джо Тегердайн, купил своему сыну мускулкар.

Ранее в этом месяце Тегердин-старший написал на X: "Для тех, кто задается вопросом, зачем я купил своему 18-летнему сыну "Мустанг" мощностью 330 л.с., что ж, ему отпущены месяцы жизни, и он не может работать достаточно долго, чтобы купить его самому.

Это трогательный жест не остался незамеченным генеральным директором Ford Джимом Фарли.

Фарли ответил на сообщение: “Привет, Джо, мне очень жаль слышать, через что проходит твоя семья. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы и ваш сын захотите посетить @FPRacingSchool, чтобы испытать @FordMustang - Темную лошадку на треке. НАПИШИТЕ мне, и мы сделаем так, чтобы это произошло ”.

Конечно, Тегердин ухватился за этот шанс, и они с сыном планируют посетить гоночную школу performance Racing school в Шарлотте, Северная Каролина, в следующем месяце.

Джо Тегердайн снова опубликовал сообщение на X, отметив, что его сын предпочел бы прожить оставшиеся месяцы как можно лучше, чем годами страдать в постели или инвалидном кресле.

Сесть за руль своего собственного 2,3-литрового высокопроизводительного S550 Mustang - отличный способ выжать из жизни как можно больше удовольствия.