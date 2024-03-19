Отец купил 18-летнему сыну, умирающему от рака, автомобиль его мечты - Ford Mustang

20:13 2024-03-19
Отец купил 18-летнему сыну, умирающему от рака, автомобиль его мечты - Ford Mustang

Директор компании Ford, узнав о печальных новостях этого семейства, подарил юноше бесплатную поездку в гоночную школу Ford Performance для испытания своего Мустанга.

18-летнему Джозефу Тегердину из Спрингвилла, штат Юта, поставили диагноз "рак костей" в 2019 году, когда ему было всего 13. После нескольких лет лечения было обнаружено, что рак распространился на его легкие в прошлом месяце, и жить ему оставалось всего несколько месяцев, сообщает Fox News.

Автомобилем его мечты всегда был Ford Mustang, поэтому, чтобы осуществить эту мечту, его отец, Джо Тегердайн, купил своему сыну мускулкар.

Ранее в этом месяце Тегердин-старший написал на X: "Для тех, кто задается вопросом, зачем я купил своему 18-летнему сыну "Мустанг" мощностью 330 л.с., что ж, ему отпущены месяцы жизни, и он не может работать достаточно долго, чтобы купить его самому. 

Это трогательный жест не остался незамеченным генеральным директором Ford Джимом Фарли.

Фарли ответил на сообщение: “Привет, Джо, мне очень жаль слышать, через что проходит твоя семья. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы и ваш сын захотите посетить @FPRacingSchool, чтобы испытать @FordMustang - Темную лошадку на треке. НАПИШИТЕ мне, и мы сделаем так, чтобы это произошло ”.

Конечно, Тегердин ухватился за этот шанс, и они с сыном планируют посетить гоночную школу performance Racing school в Шарлотте, Северная Каролина, в следующем месяце. 

Джо Тегердайн снова опубликовал сообщение на X, отметив, что его сын предпочел бы прожить оставшиеся месяцы как можно лучше, чем годами страдать в постели или инвалидном кресле.

Сесть за руль своего собственного 2,3-литрового высокопроизводительного S550 Mustang - отличный способ выжать из жизни как можно больше удовольствия. 

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
19:53

Храмова Оксана

Британски актер Найджел Хейверс продает любимый E-Type из-за дорожных выбоин

Британски актер Найджел Хейверс продает любимый E-Type из-за дорожных выбоин

В последние годы известный британский актер и его классический спортивный автомобиль все чаще сталкиваются с опасными выбоинами на дороге.
Храмова Оксана
17:41

Храмова Оксана

Astra-Gnome 1956 года выпуска максимально приближен к летающему электромобилю Jetsons

Astra-Gnome 1956 года выпуска максимально приближен к летающему электромобилю Jetsons

Astra-Gnome, похожий на Jetsons, был задуман как автомобиль, путешествующий во времени, и включал “часы с указанием небесного часового пояса, позволяющие осуществлять навигацию в реальном полетном режиме”.
Антон Райт
17:24

Антон Райт

У Индии национальный флаг – это единственный флаг с ограничениями касательно использованных материалов для его создания

У Индии национальный флаг – это единственный флаг с ограничениями касательно использованных материалов для его создания

Флаг должен быть изготовлен только из хади- специального вида домотканой материи, которая стала популярной в стране благодаря Махатме Ганди.
Антон Райт
17:19

Антон Райт

Когда пираты использовали красный флаг, это означало "никакой пощады"

Когда пираты использовали красный флаг, это означало "никакой пощады"

То есть ни одна жизнь не будет спасена, в то время как черный флаг обычно означал, что тем, кто сдался без боя, будет позволено жить.
Антон Райт
17:12

Антон Райт

В Японии метро, проходит прямо сквозь многоэтажный жилой дом

В Японии метро, проходит прямо сквозь многоэтажный жилой дом

По документам эта ветка метро арендует площади на соответствующих этажах у владельцев этих площадей.
Храмова Оксана
16:13

Храмова Оксана

Компания 60 лет продает только один продукт и сумела заработать на нем миллиарды

Компания 60 лет продает только один продукт и сумела заработать на нем миллиарды

В 1953 году в Калифорнии была основана компания Rocket chemical company, которая продавала продукт под названием WD-40.