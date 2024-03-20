Пес помог уличить мужа в измене, съев трусы его любовницы

Когда собаку прооперировали, из желудка изъяли миниатюрные женские стринги. Они и были причиной недомогания. Когда супруги увидели эту находку, оба испытали шок. Жена поняла, что трусики не ее размера, да и такой модели белья в ее гардеробе точно не было. Муж же в этот момент чуть не сгорел со стыда.

Про этот пикантный случай рассказал ветврач из Новосибирска Андрей Багатов.

Еще один похожий инцидента произошел с кошкой, тут уже в измене была уличена жена. В том же Новосибирске в 2007 году в одной семье муж уехал в командировку, жена пошла в клуб с любовником.

Кошка случайно проглотила обручальное кольцо, оставшееся дома. Когда вернувшийся муж задал наводящий вопрос, жена с испугу все рассказала: ведь она подозревала в краже кольца любовника.

В это время Люся, так звали кошку, почувствовала себя плохо, ее отвезли в клинику. Кошке провели операцию и достали злополучное колечко. Хорошо, что супруги, пока ждали любимую питомицу из больницы, смогли все уладить и прийти к мировому соглашению.