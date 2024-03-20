Бананы могут вызвать лучевую болезнь, если их есть слишком много

Если измерить радиационный фон возле банана, то получится 0,20 мкЗв/ч. Это мизерное значение, и вовсе не опасное.

Однако в теории неумеренное поедание бананов может вызвать лучевую болезнь. Посмотрим, сколько надо съесть этих фруктов, чтобы случилось облучение.

Лучевая болезнь развивается после получения дозы в 1000000 мкЗв. Делим это значение на показатель одного банана и вот что получаем: 1000000 /0,20 = 5000000.

Значит надо съесть 5 млн бананов за один раз, чтобы получить смертельно опасную дозу радиации. По-другому это 750 тыс кг. Тут уж скорее грозит смерть от переедания, чем от лучевой болезни.