Бананы могут вызвать лучевую болезнь, если их есть слишком много

16:47 2024-03-20
Бананы могут вызвать лучевую болезнь, если их есть слишком много

Банан - самый радиоактивный фрукт в мире, в нем есть Калий-40 - нестабильный изотоп калия, период полураспада составляет 1,25 млрд лет.

Если измерить радиационный фон возле банана, то получится 0,20 мкЗв/ч. Это мизерное значение, и вовсе не опасное.

Однако в теории неумеренное поедание бананов может вызвать лучевую болезнь. Посмотрим, сколько надо съесть этих фруктов, чтобы случилось облучение.

Лучевая болезнь развивается после получения дозы в 1000000 мкЗв. Делим это значение на показатель одного банана и вот что получаем:  1000000 /0,20 = 5000000.

Значит надо съесть 5 млн бананов за один раз, чтобы получить смертельно опасную дозу радиации. По-другому это 750 тыс кг. Тут уж скорее грозит смерть от переедания, чем от лучевой болезни.

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