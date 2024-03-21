Свадьбу провели в родильной палате, у невесты раньше времени начались схватки

Но у невесты из Миссури (США) начались преждевременные схватки, так что Сара и Брэндон не только поспешили в больницу Святого Луки, но и решили ускорить церемонию, проведя её в родильной палате.

Медсёстры обмотали будущую маму простынёй, чтобы это напоминало подвенечное платье, а также соорудили ей фату из куска белой ткани.

В больнице нашёлся даже священник, который поженил Сару и Брэндона.

Правда, святой отец находился в клинике по совершенно другому делу (его жена рожала), так что церемонию он провёл, будучи одетым «не по форме».

Однако, жених с невестой очень довольны своей уникальной свадьбой, назвав этот день идеальным.

А вскоре молодожёны получили ещё и потрясающий свадебный подарок — новорожденного сынишку Оливера.