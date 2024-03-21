Необычный брачный ритуал, практикуемый племенем Баньянколе

Обычай заключается в следующем: на свадебной церемонии тетя невесты должна разделить ложе с женихом, только потом она может дать разрешение на этот союз или же отменить его.

Тетя вообще играет важную роль в половом воспитании племянницы. Почему именно тетя - непонятно, но она должна рассказать девочке 8-9 лет о всех премудростях брачных отношений, в том числе и о том, что касается интима.

Перед свадьбой невеста должна доказать, что она девственница, это очень важный момент. В прежние времена, девушку, не прошедшую тест, ждала смертная казнь.

Жених проходит свое "испытание": его тестирует тетя невесты, в буквальном смысле. Она вступает с ним в половую связь, чтобы убедиться в мужских достониствах будущего мужа. Если его "способности" тете не понравятся, то свадьба может расстроиться.

Потом тетушка сможет научить свою племянницу, как угодить жениху в постели, это поможет молодым быстрее наладить гармоничную семейную жизнь.

Кроме того, примерно с 8-9 лет девушку начинали откармливать, чтобы добиться пышных форм, которые так ценятся в этом племени. Полнота тут символизирует здоровье и силу, именно такая женщина более всего способна к деторождению.