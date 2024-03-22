При каком условии в Калифорнии можно получить автомобильный номер с числом 69

10:31 2024-03-22
При каком условии в Калифорнии можно получить автомобильный номер с числом 69

Американские автомобилисты могут за дополнительную плату заказать себе номер с произвольным сочетанием букв и цифр.

Каждый штат ведёт свой регистр номеров, а также список нецензурных или неприемлемых по другим причинам сочетаний символов, при наличии которых отказывает в запросе.

Например, штат Нью-Йорк не выдаёт номера со словами «FDNY» и «NYPD» для избегания путаницы с автомобилями пожарных и полиции, а также со словом «GOD».

А в правилах Департамента транспортных средств Калифорнии особо указано, что номера с числом 69 могут быть выданы только для тех средств, которые выпущены в 1969 году.

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