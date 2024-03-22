Беркли Пит в штате Монтана - самое ядовитое озеро на всей планете

В 1982 году карьер закрыли, водяные насосы на глубине 1,2 км отключили. Подземные воды стали вымывать полезные ископаемые и заполнять собой большое углубление в земле. Уровень воды повышался на 0,3 м в месяц.

Ширина карьера составляет 0,8 км, длина - 1,6 км, глубина - 540 м. Вода уже заполнила его до отметки в 270 м.

Образовавшееся озеро содержит смесь тяжелых металлов, опасных химических элементов (мышьяк, кадмий, медь, цинк, железо, алюминий, серная кислота. Уровень рН такого водоема - 2,5, что сравнимо с кислотностью лимонного сока.

Воды токсичного озера создают угрозу масштабной экологической катастрофы. Их уровень в водоеме постоянно повышается и может в конечном итоге смешаться с грунтовыми водами. Тогда подземные потоки разнесут этот яд по всей прилегающей территории, заражая воду и землю на многие километры вокруг.

Власти пытаются с этим бороться, в 1990 году на озере установили очистные сооружения. Их задача - очищать и перенаправлять поступающие потоки. Однако защитные меры пока не очень помогают.

В 1995 году мигрирующие гуси числом более 300 особей сели на озеро и все в итоге погибли.

В 2016 году произошел похожий случай: в этот раз озеро-убийца забрало жизни около 3000 птиц.

Как ни странно, из водоема можно также извлечь пользу. В Беркли Пит нашли новые бактерии и грибки, которые смогли там выжить и адаптировались к токсичным условиям. Из этих микроорганизмов можно выделять вещества, способные противостоять раковым клеткам.

Несмотря на все предупреждения, озеро привлекает туристов. Вода огорожена забором, приближаться к ней запрещено. Однако тут же имеется специально оборудованная смотровая площадка, где можно любоваться токсичным водоемом и делать снимки на память.