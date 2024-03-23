Почему автомобили называются Toyota, хотя фамилия основателя компании пишется как Toyoda

В 1933 году под руководством его сына Киитиро Тоёды было начато производство автомобилей.

Сначала они продавались под маркой Toyoda, но затем было решено поменять предпоследний звук.

Для записи слова Toyota японской азбукой нужно 8 движений кисти вместо 10 для слова Toyoda, а число 8 традиционно считается счастливым в восточно-азиатских странах.

Ещё одним аргументом в пользу переименования было дистанцирование от ассоциаций с сельским хозяйством, так как буквальное значение Toyoda — «урожайные рисовые поля».