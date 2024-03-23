Журналисты часто называют самым везучим человеком в мире хорвата Фране Селака

Затем с Фране происходили такие случаи: упал в стог сена из самолёта, во время полёта которого распахнулась дверь, погибли 19 человек; выплыл на берег после падения автобуса в реку, погибли четверо; выбрался из внезапно загоревшегося автомобиля за несколько секунд до взрыва бензобака; отделался ушибами после того, как его сбил автобус; сорвался на машине с горной дороги, успев выпрыгнуть и зацепиться за дерево.

Наконец, в 2003 году Фране впервые за долгое время купил лотерейный билет и выиграл сумму, эквивалентную 600 тысячам фунтов стерлингов.