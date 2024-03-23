После полёта в космос правительство подарило Гагарину чёрную «Волгу»

Журналисты часто называют самым везучим человеком в мире хорвата Фране Селака

Первый раз удача улыбнулась ему в 1962 году, когда поезд сошёл с рельсов и упал в ледяную реку — 17 человек погибли, но Фране сумел выплыть на берег.