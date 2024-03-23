После полёта в космос правительство подарило Гагарину чёрную «Волгу»

15:11 2024-03-23
После полёта в космос правительство подарило Гагарину чёрную «Волгу»

Чёрную «Волгу» с номерами 78-78 МОД. Но была у него и другая «Волга», светло-бежевая, со знаком 12-04 ЮАГ (дата полёта и инициалы).

Причём буквы были законно произведены от индекса Московской области, где и находится Звёздный городок — ЮА.

У следующих космонавтов на именных машинах сохранились буквы ЮАГ, а цифрами обозначалась также дата полёта.

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