Фредди Меркьюри не придерживался национальных традиций, чем расстроил родителей

10:38 2024-03-29
Фредди Меркьюри не придерживался национальных традиций, чем расстроил родителей

Лидер культовой группы Queen вовсе не британец, каковым его многие считают. Фаррух Булсара, также известный как Фредди Меркьюри, родился на Занзибаре в 1946 году.

Его родители были парсами-выходцами из Индии и сохраняли свою традиционную веру — зороастризм.

Они переселились на территорию нынешнего штата Гуджарат на западе Индии. Фамилия Булсара происходит от названия индийского города, в котором жил их род — Булсар (ныне Валсад).

Фаррух переехал в Махараштру, где он учился в школе и увлекся рок-н-роллом. Он создал свою первую подростковую группу и начал называть себя Фредди.

В 16 лет он вернулся на Занзибар, но из-за революции и погромов выходцев из Индии его семья в 1964 году переехала в Лондон.

Фредди Меркьюри присоединился к группе «Smile» в 1969 году, которая позже была переименована в «Queen».

Он стал одним из самых известных и уважаемых музыкантов в истории рока.

Воспоминания о Занзибаре вылились у Фредди в хобби — он выращивал цветы.

А его граничащая с манией чистоплотность говорила о привычках, данных ему в детстве мамой и папой, которые считали омовения ежедневной необходимостью.

В молодости Фредди нередко расстраивал родителей, игнорируя национальные и семейные обычаи.

Так, его отец был очень опечален, когда музыкант сменил фамилию и имя. Этот момент показан в оскароносном байопике «Богемская рапсодия».

Несмотря на разногласия, отец и сын все же помирились. Правда, ближе к концу жизни Меркьюри.

Когда Фредди ушел из жизни в 1991 году, прощание с ним происходило по зороастрийскому обряду, хотя он в течение своей жизни не практиковал эту религию.

Некоторые традиции зороастризма, такие как погребение тела в специально отведенном месте, не были разрешены в Великобритании, и его родители вынуждены были согласиться на кремацию.

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