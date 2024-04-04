Почему Илон Маск повышает зарплату инженерам Tesla

20:57 2024-04-04
Почему Илон Маск повышает зарплату инженерам Tesla

Все дело в том, что OpenAI агрессивно переманивает специалистов огромными выплатами.

Илон Маск говорит, что повышает зарплаты тем, кто работает в команде инженеров по искусственному интеллекту Tesla.

По словам Маска, повышение зарплаты произошло потому, что OpenAI "агрессивно набирала инженеров Tesla".

"Война талантов за ИИ - самая безумная война талантов, которую я когда-либо видел!" Сказал Маск.

Инженеры искусственного интеллекта, работающие в Tesla, возможно, должны благодарить Сэма Альтмана и OpenAI за повышение их заработной платы.

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