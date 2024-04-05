Audi A6 e-tron нового поколения ожидается в 2025 году

Он основан на архитектуре scalable Premium Platform Electric (PPE), которую можно удлинять, поднимать и расширять для множества различных моделей электромобилей.
Он будет продаваться вместе с бензиновым A6 и присоединится к кроссоверу Q6 e-tron на базе PPE в линейке Audi.
В концепте A6 e-tron используются два электромотора общей мощностью 469 лошадиных сил.
Все автомобили PPE имеют возможность зарядки от сети напряжением 800 вольт, а этот большой седан может иметь запас хода до 400 миль на одной зарядке.
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